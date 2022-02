Wer hält eigentlich das Urheberrecht, wenn eine künstliche Intelligenz ein Kunstwerk erschafft? Jedenfalls nicht die KI, sagt das US-amerikanische Copyright Office. Eine künstliche Intelligenz kann kein Urheberrecht an den Werken, die sie erschaffen hat, halten - das hat die in den USA dafür zuständige Behörde entschieden. Bereits zum zweiten Mal hatte Stephen Thaler, der die KI entwickelt und in ihrem Namen den Antrag gestellt hat, versucht, die Urheberrechte zu sichern. Konkret geht es um das Bild "A Recent Entrance to Paradise", das die künstliche ...

