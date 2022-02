Berlin (ots) -Im Kampf gegen die Pandemie hat das Land Berlin in den vergangenen zwei Jahren bis zu acht Milliarden Euro ausgegeben. Das sagte Berlins Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) dem Tagesspiegel in einem Interview am Dienstag. "Wir sprechen über Mehrausgaben für medizinische Anschaffungen oder Impfzentren. Aber auch über die Berliner Corona-Hilfen", sagte der Grünen-Politiker. Außerdem seien darin Mindereinnahmen bei den Steuern und der Landesunternehmen enthalten.Link: https://plus.tagesspiegel.de/berlin/finanzsenator-wesener-im-interview-die-pandemie-hat-berlin-drei-bis-vier-milliarden-euro-pro-jahr-gekostet-400681.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5153560