Schwalbach am Taunus (ots) -Wenn es uns gut geht, strahlen wir von innen. Aber gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, fehlt uns zeitweise dieser Glow und unser Teint wirkt fahl. Zudem sind viele Hauttypen von einem ungleichmäßigen Teint betroffen. Diese Thematik kennen auch die Hautpflege-Expert:innen von Olay und haben dafür die neue AHA24 + Vitamin C-Pflegeserie entwickelt. Deren innovative Wirkstoffkombination sorgt für einen sichtbar strahlenderen Teint in nur einem Tag sowie für einen gleichmäßigeren Hautton in 14 Tagen.OLAY setzt wissenschaftliche Kompetenz in Innovation umSucht man nach Inhaltsstoffen, die die Haut zum Strahlen bringen können, dann stößt man vermehrt auf den gehypten Wirkstoff Vitamin C. Die Herausforderung dabei: Er ist sehr instabil, oxidiert bzw. verfärbt schnell und büßt dabei an Wirkung ein. Nach intensiver Forschungsarbeit ist es den Expert:innen von Olay gelungen, eine innovative Formulierung für die neue AHA24 + Vitamin C-Pflegeserie zu entwickeln, die aus einer Wirkstoffkombination aus AHA, einer Alpha-Hydroxysäure (Milchsäure), Vitamin C und Niacinamid besteht. Das ist noch nicht alles: Durch den niedrigen pH-Wert (3,8) der Formulierung wird die Wirkweise des Niacinamids und der Milchsäure gesteigert. Außerdem wurde mit Ethyl-Ascorbinsäure eine sehr stabile Form von Vitamin C eingearbeitet, sodass die Formulierung insgesamt hochwirksam und stabil ist.Die perfekt ausbalancierte Formulierung dieser leistungsstarken Inhaltsstoffe trägt zur Hautbildverbesserung und Hauterneuerung bei und wirkt den sichtbaren Anzeichen einer Ansammlung oder ungleichmäßigen Verteilung von Melanin entgegen. Das Ergebnis: ein gleichmäßigerer Hautton und ein strahlender Teint.Dr. Frauke Neuser, wissenschaftliche Expertin bei OLAY, erklärt:"Bei der Entwicklung der neuen Formel untersuchten wir mehr als 500 Wirkstoffkombinationen, um die wirksamsten Partner für Vitamin C zu finden. Das Ergebnis waren Milchsäure - AHA - und Niacinamid. Eine weitere Erkenntnis der Expert:innen war, dass Niacinamid bei einem niedrigen pH-Wert von 3,8 noch bessere Ergebnisse für ein gleichmäßigeres Hautbild erzielt und zur Hauterneuerung beiträgt. Das ist der Schlüssel zum Erfolg des Produkts und wird in dieser Form zum ersten Mal in einer Pflegelinie umgesetzt. Die Haut wird sichtbar verbessert und der Hautton wird gleichmäßiger."Mit der OLAY AHA24 + Vitamin C-Pflegeserie stellt die Hautpflegemarke ihre wissenschaftliche Kompetenz erneut unter Beweis und zeigt, dass sie mit ihrer 70-jährigen Erfahrung auch weiterhin mit Innovationen punkten kann.Die Kraft einer hochwirksamen FormulierungDie neue Hautpflegeserie von OLAY enthält zwei leistungsstarke Produkte für die tägliche Anwendung: eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege und ein leichtes Tagesserum.OLAY AHA24 + Vitamin C Feuchtigkeitsspendende Tagescreme 50 ml (UVP: 27,99 EUR*)Eine reichhaltige und dennoch leichte Gel-Creme, die die Haut sofort verwöhnt, ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Morgens angewendet, tragen die enthaltenen Antioxidantien dazu bei, freie Radikale abzufangen und oxidativem Schaden vorzubeugen. Außerdem versorgt die Creme die Haut mit intensiver Feuchtigkeit. Die Creme morgens auf das gereinigte Gesicht, den Hals und das Dekolleté auftragen, einmassieren und sofort einen strahlenderen Teint erleben.OLAY AHA24 + Vitamin C Serum 40 ml (UVP: 27,99 EUR*)Das Serum mit AHA (Milchsäure), Vitamin C und Niacinamid ist hochwirksam und lässt sich einfach in die Hautpflege-Routine integrieren. Es zieht schnell in die Haut ein.Um die positive Wirkung zu verstärken, kann im Anschluss die Tagescreme angewendet werden.Die in der AHA24 + Vitamin C-Pflegeserie enthaltene Milchsäure kann die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht machen. Daher empfiehlt es sich, tagsüber immer zusätzlich ein Produkt mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 zu verwenden.Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich ergänzend die Kombination mit der OLAY Retinol24 Nachtcreme oder dem OLAY Retinol24 Serum für die Abendroutine. Diese Pflegeserie mit Retinoid-Komplex versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und lässt sie am nächsten Morgen strahlen. Sie strafft, glättet und verleiht ein ebenmäßiges Hautbild, ohne zu fetten.Die OLAY AHA24 + Vitamin C-Kollektion ist ab März 2022 im Handel und online erhältlich.Möchten Sie mehr erfahren? Weiteres Presse- und Bildmaterial finden Sie hier (Link).Haben Sie noch weitere Fragen an Dr. Frauke Neuser?Wir nehmen Ihre Interview-Anfragen gerne entgegen.* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 