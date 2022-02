Der Mobilitätsanbieter Tier bringt 1.500 E-Bikes auf die Straßen Berlins. Zum Wochenstart sollen einem Bericht zufolge zunächst 400 zum Einsatz kommen. In den kommenden Wochen wird die E-Bike-Flotte dann schrittweise auf insgesamt 1.500 Fahrzeuge erweitert. Damit biete das Unternehmen als erstes drei Mobilitätsformen in einer App an, sagt Anna Weigl, Regional-Managerin für Berlin und Potsdam bei Tier, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...