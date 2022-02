Soeben wurde die Einkaufsmanagerindex (Gewerbe) für die USA (Markit PMI; Februar) veröffentlicht - einer der besten Gradmesser für die US-Wirtschaft. Verarbeitendes Gewerbe: 57,5 (Prognose war 56,0; Vormonat war 55,5) Dienstleistung: 56,7 (Prognose war 53,0; Vormonat war 51,2) Dazu schreibt Markit: "Inflationary pressures across the private sector intensified in February, with the rate of input price ...

Den vollständigen Artikel lesen ...