DJ PTA-Adhoc: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert - Die Nachfrage war höher als das Angebot

Eindhoven (pta040/22.02.2022/16:00) - Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) teilt mit, dass die am 8. Februar 2022 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich platziert worden ist. Alle angebotenen 190.000 neuen Aktien konnten zum Preis von 11,00 Euro je Aktie platziert werden. Die Nachfrage war höher als das Angebot. Mit dem Emissionserlös plant A.H.T., aussichtsreiche Projekte im Wachstumsmarkt der aus Synthesegas zu gewinnenden grünen Gase (Wasserstoff, CO2) vorzufinanzieren. Der Vorstand steht mit mehreren potenziellen Neukunden in Verhandlungen zu diesbezüglichen Aufträgen.

