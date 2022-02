Hamburg (ots) -Die Entscheidung für eine Immobilienrente ist weitreichend und muss wohlüberlegt sein. Immorente.de hat deshalb ein Buch herausgegeben, das allen Menschen Orientierung bieten soll, die diese Form des Alterseinkommens in Erwägung ziehen."Die Immobilienrente. Umkehrhypothek / Leibrente / Teilverkauf" lautet der Titel des Buches, das sich als Leitfaden für Interessierte versteht. Einleitend werden unterschiedliche Motivationen für eine Immobilienrente untersucht. Daran schließt sich die Vorstellung der unterschiedlichen Modelle an: Umkehrhypothek, Leibrente, Teilverkauf und Seniorenkredit. Alle Kapitel beinhalten Zusammenfassungen für eilige Leser, Checklisten sowie eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile des jeweiligen Modells.Außerdem schildert das Buch mögliche Anwendungsfälle: Denn je nachdem, ob die Immobilienrente beispielsweise benötigt wird, um den Lebensstandard im Alter zu sichern, ein Haus barrierefrei umzubauen, die Pflege zu finanzieren oder um die Instandhaltung des Hauses abzugeben, sind unterschiedliche Lösungen sinnvoll. Eine gut verständliche Zusammenfassung, Praxistipps und ein Glossar runden das Buch ab.Fragen, Vergleiche und Checklisten"Das Interesse an Immobilienrenten in Deutschland wächst. Das merken auch wir an der steigenden Nachfrage", erklärt Dr. Georg F. Doll. Er hat zusammen mit Dr. Johann R. Flesch das Buch verfasst und ist geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH, die das Portal Immorente.de betreibt. "Mit unserem Buch möchten wir allen, die sich dafür interessieren, einen einfachen Einstieg in das Thema bieten. Es geht vor allem darum, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Immobilienverrentung vorzustellen. Die Fragen, Vergleiche und Checklisten helfen bei der Vorbereitung und der ersten Auseinandersetzung mit dem Thema."Das Buch "Die Immobilienrente. Umkehrhypothek / Leibrente / Teilverkauf" kostet 6,49 Euro. Es ist über Amazon erhältlich und kann im Buchhandel bestellt werden.Herausgeber: BoD - Books on DemandErste Auflage: Februar 2022Taschenbuch, 64 SeitenISBN: 978-3755747833Die digitale Version ist für 0,99 Euro bei Amazon erhältlich.Über Immorente.de:Immorente.de ist das Onlineportal der WIR WohnImmobilienRente GmbH. Es richtet sich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und vom Wert ihrer selbstgenutzten Immobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbH persönliche Beratung und Angebote für die Leibrente, den Teilverkauf, die Umkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen. Damit ist die WIR WohnImmobilienRente GmbH einer der wenigen Anbieter auf dem Markt, die unabhängig von einem speziellen Produkt beraten. Die Gesellschafter blicken auf langjährige Erfahrungen in der Finanz- und Immobilienbranche sowie im Verbraucherschutz zurück. www.immorente.dePressekontakt:CCAW PR und TextTelefon: 040 609 4399-30immorente@ccaw-pr.deOriginal-Content von: WIR WohnImmobilienRente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152472/5153646