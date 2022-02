Der Kanzler zieht in der Ukraine-Krise die Reißleine und will die Pipeline vorerst nicht genehmigen. Unterdessen holt der DAX nach einem schwachen Start 400 Punkte auf. Haben die Märkte den Schock schon verdaut? Die Ostsee-Pipeline Nordstream 2 wird vorerst nicht in Betrieb gehen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag bestätigt. Konkret habe er das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...