FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus und CFM International, ein Joint Venture von GE und Safran Aircraft Engines, arbeiten bei der Erprobung eines mit Wasserstoff betriebenen Flugzeugs zusammen. Ziel des sogenannten "Wasserstoff-Demonstratorprogramms" ist es, als Vorbereitung auf die 2035 vorgesehene Inbetriebnahme eines emissionsfreien Flugzeugs einen mit Wasserstoff angetriebenen Direktverbrennungsmotor in Boden- und Flugtests zu erproben, wie die Airbus SE mitteilte. Das Programm soll bis ungefähr Mitte des Jahrzehnts startklar sein.

Als Versuchsträger werde eine A380 mit Flüssig-Wasserstofftanks eingesetzt. Airbus werde die Anforderungen an das Wasserstoffantriebssystem definieren, die Flugtests betreuen und die A380-Plattform für den Test des Wasserstoffverbrennungsmotors in der Reiseflugphase bereitstellen. CFM wird die Brennkammer, das Treibstoffsystem und das Steuerungssystem eines PassportTM-Turbofan-Triebwerks von GE so modifizieren, dass es mit Wasserstoff betrieben werden kann. CFM wird zudem im Vorfeld der A380-Flugtests ein umfangreiches Bodentestprogramm durchführen.

February 22, 2022 10:10 ET (15:10 GMT)

