Die Börse haben sich offenbar an die schlechten Nachrichten rund um die Ukraine-Krise gewöhnt. Nachdem die Futures an der Wall Street noch deutliche Verluste suggerierten, notiert der Dow kurz nach Handelsbeginn nur knapp im Minus und bewegt sich im Bereich der 34.000-Punkte-Marke. Der Nasdaq 100 hat sogar ins Plus gedreht.Noch am Montagabend hatte die Verschiebung der Grenzen in der Ukraine durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein kräftiges Minus bei den Indikationen gesorgt. Doch ...

