Es war von Anfang an klar, dass der von der Regierung zur Verfügung gestellte Betrag von einer Milliarde Euro nicht ansatzweise ausreichen wird, um den Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege einen Bonus zu zahlen, der seinen Namen auch verdient. Lauterbach musste an dieser Aufgabe scheitern. Er hat erst versucht, die Zahlung auf die Intensivpflege zu konzentrieren. Das wurde zu Recht in der Branche als grob unfair empfunden.



Kanzler Olaf Scholz (SPD) muss ein Machtwort sprechen und dafür sorgen, dass die Summe durch den bisher auf der Bremse stehenden Finanzminister Christian Lindner (FDP) aufgestockt wird. Die Beschäftigten in der Pflege haben es verdient.



