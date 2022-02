Airbus macht Ernst und entwickelt gemeinsam mit CFM International ein eigenes Triebwerk für sein geplantes Wasserstoff-Flugzeug. Triebwerkspartner MTU Aero Engines forscht auch an Wasserstoff-Triebwerken, bleibt beider Kooperation aber außen vor. An der Börse heißt es jedoch: Konkurrenz belebt das Geschäft. Beide DAX-Werte legen am Dienstag zu. Airbus und CFM International, ein Joint Venture zwischen General Electric (GE) aus den USA und Safran Aircraft Engines aus Frankreich, haben eine Partnerschaftsvereinbarung ...

