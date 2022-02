Das T03-Modell von Leapmotor wurde an dem Ort mit den Koordinaten 53°33'N und 135°05'E unter den härtesten Bedingungen getestet. Geprüft wurden Kaltstart, Performance, Energieverbrauch, Schnellladen und Entladen, um potentiellen Kunden zu zeigen, dass Fahrzeuge von Leapmotor zur neuen Generation Elektrofahrzeuge gehören.

Der T03 ist mit der Elektroantriebs-Baugruppe "Heracles" ausgestattet, die von Leapmotor entwickelt wurde. Er verfügt über eine leichte Bauweise und weist ausgezeichnete Energiewerte vor. Mit einer Effizienz von bis zu 92,3% hat der T03 sein Potential in kalten Umgebungen unter Beweis gestellt. Dank der Elektroantriebseinheit "Heracles" erreicht der T03 eine maximale Leistung von 55kW und ein Drehmoment von 155Nm. Darüber hinaus beschleunigt er von 0 auf 50 km/h in 5 Sekunden, was für ein ausgezeichnetes Fahrerlebnis sorgt.

Die meisten Elektrofahrzeuge werden durch Hochleistungs-Lithiumionenbatterien mit hoher Kapazität und Energiedichte angetrieben. Der Leapmotor T03 ist hier keine Ausnahme. Wie die meisten Liebhaber von Elektrofahrzeugen wissen, kann so in Kombination mit einem Temperaturmanagement-System eine effiziente Energieerzeugung sowohl im kalten Winter als auch im warmen Sommer erzielt werden.

Der Leapmotor T03 wurde während des Testzeitraums einigen Tests zur Ladeleistung unterzogen und erzielte zufriedenstellende Ergebnisse. Für eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit und eine weitere Reichweite weist der Leapmotor T03 zudem eine spezielle Wärmemanagement-Technologie für die Batterieflüssigkeit auf, die entwickelt wurde, um eine effiziente Betriebstemperatur der Batterie aufrechtzuerhalten. Mit der neuen Technologie kann der T03 selbst unter harten Bedingungen effizient fahren. Der Leapmotor T03 verfügt über eine Gesamtreichweite von bis zu 400km mit einem modernen Batteriepack, das zukünftigen Elektrofahrzeug-Käufern gefallen wird. Auch in kalten Umgebungen ermöglicht das Fahrzeug eine umfassende Reichweite.

Der Leapmotor T03 ist mit der neuesten ESC-Technologie Chinas ausgestattet, welche die fünf Funktionen ABS, EBD, TCS, AYC und HHC umfasst. Wenn das Fahrzeug über- oder untersteuert wird, können sie dem Fahrer dabei helfen, Umfälle zu verhindern. Zudem ist im Leapmotor T03 ein intelligentes L2-Fahrsystem integriert, um Fahrern ein futuristisches Fahrerlebnis zu bieten. Der T03 ist mit 15 Hochpräzisionssensoren sowie 10 intelligenten Fahrassistenzfunktionen wie automatisches Parken, Abstandsregelung mit ACC, Langsamfahr-Folgesystem (LSF für Low-Speed Follow-Up) usw. ausgestattet.

Nur strenge Produkttests können eine maximale Zufriedenheit beim Fahren und eine äußerst lange Laufzeit des Leapmotor T03 sicherstellen. Der Markt erhält dadurch ein ein kostbares intelligentes rein elektrisches Automobil und die Kundennachfrage nach kleinen, kompakten Elektrofahrzeugen kann gedeckt werden.

