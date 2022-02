Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, hat den Start des Aqara Brand Store auf Amazon.de bekannt gegeben, der am 22. Februar 2022 eröffnet wird. Nach der Einführung der ersten beiden europäischen Amazon Brand Stores der Marke in 2021 für die Märkte Großbritannien und Frankreich, soll der Markenshop auf Amazon.de Smart-Home-Nutzern in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die von Amazon beliefert werden, ein breitgefächertes Angebot an Aqara-Produkten zugänglich machen.

In Deutschland wird Aqara bereits über viele lokale Einzelhändler und den Apple Online Store vertrieben und erfreut sich aufgrund der hohen Produktqualität, der günstigen Preise und der nahtlosen Integration in wichtige Ökosysteme wie HomeKit, Alexa und Google Home wachsender Beliebtheit bei Smart Home-Nutzern. Aqara ermöglicht herausragende Connected-Home-Erlebnisse und hat zudem die Unterstützung der neuen IoT-Protokolle Matter und Thread angekündigt. Nach Großbritannien, Frankreich und Deutschland wird die Marke ihre europäische Präsenz weiter ausbauen und plant, noch in diesem Jahr zwei weitere Brand Stores auf Amazon Italien und Amazon Spanien zu starten.

Zum Produktangebot des Aqara Shops auf Amazon.de gehört:

Camera Hub G3 Aqaras Flaggschiff unter den schwenk- und neigbaren Sicherheitskameras mit KI-gestützter Gesichts- und Gestenerkennung, integrierter Zigbee-Hub-Funktion sowie einer breiten Unterstützung von Drittanbieter-Ökosystemen (HomeKit, Alexa, Google Home)

Camera Hub G2H HomeKit Secure Video-Kamera für Innenbereiche, mit der Zigbee-Hub-Funktion zur Erhöhung der Sicherheit in Wohnräumen und zur Smart Home-Automatisierung

Hub M2 vielseitiger und zukunftssicherer Smart-Home-Hub, der alle Aqara-Geräte miteinander verbindet und eine nahtlose Integration von Aqara-Sensoren und -Geräten zur Heimautomatisierung ermöglicht

Hub M1S drahtlose Steuerzentrale der Aqara-Geräte für Heimautomatisierung, lokalen Alarm und Fernsteuerung intelligenter Geräte, die zugleich als Nachtlicht, Sirene oder Türklingel verwendbar ist

Hub E1 Aqaras kleinster Smart-Home-Hub mit USB-A-Anschluss und einstellbarem Schaft zur flexiblen Positionierung, der über USB-fähige Geräte wie PCs, Steckerleisten und Steckdosen aufgeladen wird

Tür- und Fenstersensor erkennt in Echtzeit, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet ist, und sendet Push-Benachrichtigungen und/oder löst eine lokale Sirene bei unerwarteter Öffnung von Tür/Fenster aus

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor überwacht in Echtzeit Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und kann mit anderen Aqara-Geräten zur Konfiguration von Heimautomatisierungen und Szenen verbunden werden

Bewegungssensor erkennt menschliche Bewegungen mit Passiv-Infrarot und kann mit anderen Aqara-Produkten verbunden werden, um Hausautomatisierungen und Szenen zu konfigurieren

Wasserlecksensor erkennt Überschwemmungen, sendet Push-Benachrichtigungen und/oder löst lokalen Alarm zum Schutz des Gebäudes aus

Vibrationssensor erkennt Erschütterungen, Neigungen und Stürze, alarmiert den Benutzer bei unerwarteten Bewegungen und kann zur Konfiguration von Hausautomatisierungen und Szenen verwendet werden

TVOC Air Quality Monitor misst den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) in der Luft sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann zum Senden von Push-Benachrichtigungen, Auslösen lokaler Sirenen und Konfigurieren von Hausautomatisierungen verwendet werden

Smart Wall Switch H1 EU Aqaras erster Wandschalter, der speziell für Europa entwickelt wurde, unterstützt runde europäische und quadratische 86-mm-Installationsdosen und ist mit oder ohne Neutralleiter erhältlich

Smart Plug EU automatisiert gewöhnliche Haushaltsgeräte und ermöglicht Fernsteuerung und zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten von Licht, Ventilatoren und anderen Geräten

Roller Shade Driver E1 nachrüstbare Rollo-Steuerung zur Automatisierung normaler Perlketten-Rollos, um Rollos per Handy-Steuerung, Sprachbefehl, konfigurierbarem Zeitplan oder über die Heimautomatisierung zu justieren

Wireless Switch H1 Fernschalter mit 7 konfigurierbaren Aktionen zur Steuerung von Smart Home-Geräten oder -Szenen

Wireless Mini Switch vielseitiger und kompakter Schalter mit 3 konfigurierbaren Aktionen zur Steuerung von Smart Home-Geräten oder -Szenen

Cube vielseitiger Steuerungswürfel, der 6 verschiedene Gesten (drücken, schütteln, drehen, zweimal antippen, um 90° drehen und um 180° drehen) für die Smart Home-Steuerung erkennt

Anlässlich der Eröffnung gewährt Aqara jetzt einen zeitlich begrenzten Rabatt von 10 auf alle Einkäufe in seinem Amazon.de-Shop mit dem Promocode: DEGENERAL*. Dieses Angebot gilt bis zum 24. Februar 2022.

* Der Promocode gilt für Einkäufe bei Amazon.de, die über den Händler Aqara Official DE getätigt werden. Das Angebot gilt nicht für den G2H Camera Hub, den Tür- und Fenstersensor und den Vibrationssensor.

