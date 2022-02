Die ausgewählten Persönlichkeiten aus den USA, Italien, Spanien, Kolumbien und Kroatien repräsentieren die Besten ihrer jeweiligen Region und nehmen an der beeindruckenden Veranstaltung teil, um die Arbeit einiger der einflussreichsten Changemaker von heute zu würdigen.

An den International Peace Honors, die von PeaceTech Lab präsentiert werden, nehmen einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt teil. Die globale Veranstaltung würdigt die Arbeit von weltweit führenden Persönlichkeiten, die sich für Zusammenhalt, Innovation und Wandel einsetzen, um Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt zu fördern. Die Verleihung wird am Sonntag, 27. Februar 2022, um 20:00 Uhr Eastern Standard Time (EST) ausgestrahlt. Registrieren Sie sich für die Verleihung unter: internationalpeacehonors.org.

Zu den diesjährigen Preisträgern gehören der Schauspieler, Regisseur und Aktivist Forest Whitaker, der Vorsitzende von MasterCard, Ajay Banga Ajay Banga, der Menschenfreund und Musiker Juanes, der ehemalige IBM-Vizepräsident für Innovation und Technologie Nicholas Donofrio, der Schöpfer von "Humans of New York", Brandon Stanton, der indigene Aktivist und Umweltschützer Tokata Iron Eyes sowie die Präsidentin und CEO von Advanced Micro Devices, Dr. Lisa Su

""Es ist wirklich eine große Ehre, bei den diesjährigen International Peace Honors von solchen Visionären und Vorbildern unterstützt zu werden. Ich hoffe, dass ihr Beispiel in jedem von uns eine Flamme entzündet in dem Wissen, dass wir mit der Technologie in unseren Häusern, in unserer Nachbarschaft, in unseren Schulen und an unseren Arbeitsplätzen einen Unterschied machen können. Das ist die Kraft und das Versprechen von Peacetech", so Sheldon Himelfarb, President und CEO von PeaceTech Lab. "Das ist die Generation PeaceTech."

Die Veranstaltung wird von der Schauspielerin Rosario Dawson moderiert. Der gefeierte kroatische Cellist HAUSER wird die klassische Schubert Serenade spielen. Das italienische Opern-Pop-Trio Il Volo wird eine akustische Version eines der beliebtesten Soundtracks von Mo Morricone SE spielen, die exklusiv für diesen Abend arrangiert wurde. Auch das spanische Kraftpaket Buika wird auf der prestigeträchtigen virtuellen Bühne auftreten. Die mit einem GRAMMY ausgezeichnete, mehrsprachige Singer-Songwriterin wird den Preisträgern mit ihrer leidenschaftlichen Mischung aus Jazz, Flamenco, Rock, afrikanischen und afro-karibischen Klängen ein Ständchen bringen. Außerdem wird die mit dem GRAMMY ausgezeichnete kolumbianische Singer-Songwriterin Fonseca auftreten

Des Weiteren werden der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, der Friedensnobelpreisträger Tawakkol Karman, der Mitbegründer des Internets, Vint Cerf, und die Haupttänzerin des American Ballet Theater, Misty Copeland, zu Gast sein.

"Eine solch legendäre Gruppe von Menschen, die auf ihre Weise einen herausragenden Einfluss auf die Philanthropie, die Kunst und die Gesellschaft als Ganzes ausgeübt haben und die die persönlichen Opfer verstehen, die jede der ausgezeichneten Personen bringen muss, um einen Wandel herbeizuführen, übertrifft alles, was wir uns erhoffen konnten. Ich bin begeistert von ihrer Unterstützung und freue mich auf eine denkwürdige und inspirierende Verleihungsfeier", begeisterte sich MariaEsmeralda Paguaga, ausführende Produzentin der International Peace Honors.

