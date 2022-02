In einigen norddeutschen Waschanlagen ist Elektroautos der Marke Tesla die Einfahrt verboten. Laut Betreiber gab es zu viele Probleme. Man wolle Schadensersatzklagen vermeiden. E-Autos anderer Hersteller sind demnach nicht betroffen. Mit einem Elektroauto von Tesla in eine Waschstraße zu fahren, scheint herausfordernd zu sein, wenn man den Berichten in einschlägigen Foren Glauben schenken kann. Model-3-Nutzer:innen etwa empfiehlt Tesla etwa, ausschließlich kontaktlose Autowaschanlagen zu verwenden, bei denen die Bürsten nicht mit der Oberfläche des Fahrzeugs in Berührung kommen. Wer in eine andere Waschanlage fährt, droht ...

