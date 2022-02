Slack suchte am Dienstagnachmittag länger nach der Ursache für mehrere Störungen. Auch bei anderen Diensten gab es Probleme - vermutlich im Zusammenhang mit AWS. Bei Slack liegt offenbar erneut eine größere Störung vor. Viele Nutzer:innen berichten auf Twitter von Problemen, auch in der t3n-Redaktion sind Probleme aufgetreten. Den Meldungen zufolge sind Workspaces nicht erreichbar. Andere konnten einzelne Threads oder Channels nicht erreichen. Teils gibt es auch Probleme beim allgemeinen Login in der App. Das Problem könnte mit Amazon AWS zusammenhängen...

