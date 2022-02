DJ Baerbock: G7-Außenminister bereiten weitere Sanktionen gegen Russland vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Außenminister der sieben führenden Industrienationen (G7) werden ihre enge Koordination zu den nächsten Schritten und Sanktionen gegen Russland aufgrund der jüngsten russischen Aggressionen gegen die Ukraine fortsetzen, erklärte Außenminister Annalena Baerbock nach einem Telefonat mit ihren Kollegen von den G7-Staaten. Die G7-Außenminister sicherten der Ukraine "ihre unerschütterliche Unterstützung und ihr Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität" des Landes innerhalb seiner international anerkannten Grenzen zu.

"In ihrem Gespräch verurteilten die Ministerinnen und Minister nachdrücklich die Anerkennung der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete in Donezk und Luhansk durch Russland, sowie die Entscheidung, russische Truppen in diese Gebiete zu entsenden", erklärte Deutschland, dass in diesem Jahr den Vorsitz der G7 innehält, in einer Pressemitteilung.

"Angesichts dieser Entwicklungen bereiteten die Außenministerinnen und Außenminister auf der Grundlage ihres Treffens am 19. Februar in München nächste Schritte vor, einschließlich der Ausweiterung restriktiver Maßnahmen als Reaktion auf das russische Vorgehen. Sie kamen überein, ihre enge Abstimmung fortzusetzen", so die Mitteilung.

Die G7-Außenminister brachten zudem ihre klare Solidarität mit der frei gewählten Regierung und den Menschen der Ukraine zum Ausdruck.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend die Unabhängigkeit der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk anerkannt. Das Oberhaus des russischen Parlaments hat zudem einer Truppenentsendung zugestimmt. Der Westen befürchtet einen russischen Großangriff auf die Ukraine und hat ein erstes Sanktionspaket gegen Russland verhängt, inklusive der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens der russisch-deutschen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 und Sanktionen gegen Banken und Einzelpersonen. US-Präsident Joe Biden sieht in den jüngsten Schritten den Beginn einer russischen Invasion der Ukraine.

Der Gruppe der G7 gehören außer Deutschland noch die Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an.

