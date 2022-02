Zu Beginn der neuen Woche gab es kaum ein anderes Thema als die weiteren Eskalationen in der Ukraine. Ständig prasselten neue Nachrichten auf die Anleger ein und die wenigsten davon ließen irgendetwas Gutes vermuten. Letztlich mündete alles in einer Brandrede des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der die von Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine anerkannte und wenig später Truppen dorthin aussendete.Letzteres geschah nach Börsenschluss, schon zuvor reagierten die Anleger aber regelrecht geschockt auf die sich andeutende Gewaltspirale, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...