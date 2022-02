Vielen Menschen ist der Begriff "Metaversum" jedoch noch unbekannt Bitkom startet Veranstaltungsreihe zum Metaversum mit Livestream Berlin, 22. Februar 2022Berufliche Meetings in der virtuellen Realität statt klassisch per Videokonferenz planen. Kleidung in digitalen 3D-Ladengeschäften anprobieren, statt...

Den vollständigen Artikel lesen ...