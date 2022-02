Datenerfassungs- und Kartierungssoftware von Juniper Systems Limited läuft jetzt auch auf Android-Geräten; weiterhin für Geräte unter Microsoft Windows verfügbar.



BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, Feb. 22, 2022, ein Hersteller von robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern, kündigte heute an, dass seine Datenerfassungs- und Kartierungssoftware Uintajetzt auch für Geräte verfügbar ist, die mit dem Android-Betriebssystem betrieben werden. Dies ist besonders praktisch für Personen, die lieber ein Android-Tablet oder -Smartphone zu Datenerfassung verwenden.

Die bereits bei Nutzern von Microsoft Windows-Geräten beliebte Datenerfassungssoftware ist jetzt auch für Android-Geräte verfügbar. Der intuitive und anpassbare Workflow von Uinta vereinfacht die Datenerfassung im Feld und die Kartierung von Assets. Uinta kann jetzt auf einer Reihe von Smartphones und Tablets genutzt werden, darunter auch auf den robusten Tablets Cedar CT8X2 und Mesa 3 von Juniper Systems Limited unter Android.

"Die Uinta-Software für Windows hat sich bei einer Vielzahl von Kundenanwendungen bewährt", sagte Simon Bowe, Managing Director von Juniper Systems Limited, mit Sitz in der Nähe von Birmingham im Vereinigten Königreich. "Wir freuen uns, dass diese intuitive Software jetzt auch auf Android-Geräten läuft, da dies so viele Optionen für Mobilgeräte eröffnet. Viele unserer Kunden verwenden jetzt Uinta Windows im Büro auf einem PC oder Laptop und Uinta Android im Außendienst auf ihrem Android-Tablet oder -Smartphone."

Die Uinta-Softwarelizenzen sind jetzt austauschbar und funktionieren sowohl auf Windows- als auch auf Android-Geräten.

Auch der GeodeGNSS-Empfänger von Juniper Systems Limited wird häufig zusammen mit Uinta verwendet. Beim Einsatz von Geode zusammen mit Uinta auf einem Android-Smartphone oder -Tablet erhalten die Nutzer eine umfassende Kartierungslösung: Erfassung hochpräziser GNSS-Daten mit dem Geode, Aufzeichnung der Daten in der Uinta-Software und Darstellung der Daten auf einem Smartphone oder Tablet.

"Wir bei Juniper Systems Limited haben eine Leidenschaft für die robuste Datenerfassung im Feld und dafür, wie unsere Kunden unsere Produkte einsetzen", sagte Simon Bowe. "Es gibt bereits eine Vielzahl von Branchen, in denen Uinta zum Einsatz kommt, und wir sind überzeugt, dass sich diese Zahl mit der Verfügbarkeit von Uinta auf Android-Geräten weiter erhöhen wird."

Uinta für Android oder Windows ist intuitiv zu bedienen und schnell einzurichten, was die Kartierung und Datenerfassung vereinfacht. Zur Software gehören Projektvorlagen, die an die individuellen Projektanforderungen angepasst werden können. Uinta wird häufig in einer Reihe von Anwendungsfällen im Außenbereich eingesetzt, z. B. bei der Kartierung von Versorgungseinrichtungen, der Bewässerung im gewerblichen und im landwirtschaftlichen Bereich, bei Inspektionen und Rundgängen in der Industrie sowie in zahlreichen umweltwissenschaftlichen Bereichen wie Forstwirtschaft, Feuchtgebiete, Wildtiere, Vegetationskartierung und anderen. Juniper Systems bietet allen Anwendern außerdem technischen Live-Support, Schulungen und Unterstützung, sofern dies erforderlich ist.

Weitere Informationen zur Datenerfassungs- und Kartierungssoftware Uinta finden Sie hier.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Vereinigtes Königreich, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern, GNSS-Empfängern und Kartierungssoftware und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, Umweltwissenschaften, Bergbau, Militär, Eisenbahn, Versorgung und öffentliche Dienste.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c47a04f7-edbf-4fb0-89ce-a7186cdb9508