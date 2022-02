Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 18 février/February 2022) - (This Bulletin has been amended to remove details of a previous consolidation from February 2021.)

The current CUSIP/ISIN are correct reflecting only the name change from Mount Dakota Energy Corp. to HYTN Innovations Inc.

The common shares of HYTN Innovations Inc., previously listed as Mount Dakota Energy Corp., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

HYTN formulates, manufactures, markets, and sells premium cannabis goods. With the mission to be the leading provider of consistent, natural, and delicious cannabis products, HYTN focuses its efforts on identifying category opportunities and takes an innovative approach to delivering elevated cannabis experiences to a discerning customer base.

_________________________________

Les actions ordinaires de HYTN Innovations Inc., précédemment répertoriées sous le nom de Mount Dakota Energy Corp., ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

HYTN formule, fabrique, commercialise et vend des produits de cannabis haut de gamme. Avec pour mission d'être le principal fournisseur de produits de cannabis cohérents, naturels et délicieux, HYTN concentre ses efforts sur l'identification des opportunités de catégorie et adopte une approche innovante pour offrir des expériences de cannabis élevées à une clientèle exigeante.

Issuer/Émetteur: HYTN Innovations Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): HYTN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 62 259 838 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 16 181 984 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 40443L 10 4 ISIN: CA 40443L 10 4 0 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 22 février/February 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for HYTN. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com