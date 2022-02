KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Russland/Ukraine:

"So klar Putin in seiner Absichtserklärung ist, so undurchsichtig bleibt er in seinem Vorgehen. Wie bei der Besetzung der Krim vor acht Jahren rücken seine Streitkräfte diskret vor: Bloß keine Spuren hinterlassen, bloß keinen Anlass für eine eindeutige Antwort geben. Putin spricht von der Anerkennung der abtrünnigen Gebiete im Osten der Ukraine und meint die Ausdehnung des russischen Staatsgebiets auf Kosten des Nachbarlandes. Er spricht von Friedenstruppen und meint eine Besatzungsarmee. Was mit der Krim begann, setzt sich im Donbass-Becken fort - nur größer, härter, zielgerichteter. Der Westen zeigt sich in diesem Konflikt unter Führung der USA überraschend geschlossen. Putins Versuch einer Spaltung ist nicht aufgegangen. Wenigstens das ist tröstlich."/DP/jha