Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Zehnder Group steigert Umsatz auf 697 Mio. EUR und EBIT auf 69 Mio. EUR



23.02.2022 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gränichen (CH), 23. Februar 2022: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für ein gesundes Raumklima, steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um 13% auf 697.1 Mio. EUR. Das betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg um 37% auf 69.1 Mio. EUR. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit um weitere 1.7 Prozentpunkte auf 9.9%. Der Reingewinn nahm um 51% auf 60.3 Mio. EUR zu. Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von 1.80 CHF je Namenaktie A. Die Akquisition von Airia Brands Inc. wurde am 22. Februar 2022 vollzogen.

Starkes Heizkörpergeschäft, gebremstes Lüftungswachstum

Die Zehnder Group erhöhte im Berichtsjahr ihren Umsatz um 13% (organisch[1] 12%) auf 697.1 Mio. EUR. Einerseits profitierte sie vor allem im Heizkörpergeschäft von pandemiebedingten Nachholeffekten. Andererseits führte die zunehmend verminderte Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen zu Lieferproblemen, die insbesondere das Lüftungswachstum erheblich bremsten. Per Jahresende stiegen die Umsätze im Geschäftsfeld Lüftungen um 9% (organisch 6%) auf 352.6 Mio. EUR. Diejenigen im Geschäftsfeld Heizkörper nahmen um 17% (organisch 18%) auf 344.5 Mio. EUR zu. Der Anteil der Lüftungen bzw. Heizkörper am Gesamtumsatz betrug somit 51% bzw. 49% (Vorjahr: 52% und 48%).

Das Segment Europa erzielte 2021 einen Umsatz von 586.8 Mio. EUR. Dies entspricht unverändert 84% des Gesamtumsatzes und einem Umsatzplus von 13% (organisch 13%). 290.0 Mio. EUR der Erlöse in Europa wurden im Geschäftsfeld Lüftungen erzielt. Alle drei Produktlinien - Wohnungslüftungen, Wärmetauscher und Luftreinigungsgeräte - trugen zum Wachstum von 8% (organisch 7%) bei. Im Geschäftsfeld Heizkörper stiegen die Erlöse um 20% (organisch 20%) auf 296.8 Mio. EUR. Sowohl die Umsätze der Produktlinie Heizkörper als auch diejenigen der Produktlinie Klimadecken entwickelten sich erfreulich.

Das Segment China & Nordamerika erreichte im Berichtsjahr einen Umsatz von 110.3 Mio. EUR, was unverändert 16% des Gesamtumsatzes entspricht. Verglichen mit dem Vorjahr wuchsen die Erlöse um 10% (organisch 3%).

EBIT-Marge von 8.2% auf 9.9% gesteigert

Das betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg im Berichtsjahr auf 69.1 Mio. EUR (Vorjahr: 50.5 Mio. EUR). Die EBIT-Marge verbesserte sich damit um weitere 1.7 Prozentpunkte auf 9.9%.

Das Segment Europa erzielte ein EBIT von 63.6 Mio. EUR (Vorjahr: 41.6 Mio. EUR). Kostenoptimierungen und Effizienzsteigerungen wurden konsequent weiterverfolgt. Zudem blieben die Kosten für Geschäftsreisen und Veranstaltungen auf einem tieferen Niveau, da Aktivitäten reduziert oder in digitaler Form durchgeführt wurden. Steigende Einkaufspreise, insbesondere für Stahl und Elektronik, belasteten hingegen die Profitabilität, da sie nicht vollständig durch Verkaufspreiserhöhungen kompensiert werden konnten. Versorgungsengpässe einzelner Lieferanten führten vermehrt zu Lieferschwierigkeiten und Unterbrüchen in der Herstellungs- und Lieferkette. Zudem verteuerten sich die Logistikkosten. Im Hinblick auf die Stärkung der Konkurrenzfähigkeit erhöhte die Zehnder Group ausserdem ihre Ausgaben für die Forschung und Entwicklung neuer, innovativer Produkte.

Das Segment China & Nordamerika erwirtschaftete ein EBIT von 5.5 Mio. EUR (Vorjahr: 8.9 Mio. EUR). Der Hauptgrund für die tiefere Profitabilität ist die gesunkene Kreditwürdigkeit diverser Baukonzerne in China. Dies machte Wertberichtigungen auf Forderungen notwendig.

Die Nutzung von Verlustvorträgen und positive Effekte aus der Schweizer Steuerreform verringerten die Ertragssteuerlast. Es resultierte ein Reingewinn von 60.3 Mio. EUR (Vorjahr: 39.9 Mio. EUR).

Investitionen in Produktentwicklung, Infrastruktur und geografische Präsenz

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich im Berichtsjahr auf 21.4 Mio. EUR (Vorjahr: 18.2 Mio. EUR). Zwei Drittel davon flossen in das Wachstumsgeschäft Lüftungen. Ein zentrales Thema ist das Smart Home. Die Zehnder Group arbeitet an der Integration ihrer Geräte in intelligent vernetzte Gebäude. In Italien wurde ein Entwicklungsteam für Steuerungen und Klimalösungen aufgebaut. Eine Produktneuheit ist das kompakte Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Flex, das sich besonders für Mehrfamilienhäuser eignet, in denen der verfügbare Platz begrenzt ist. Im Bereich Heizkörper ist der unter der französischen Marke Acova vertriebene Designheizkörper Artémia hervorzuheben. Er wurde mit dem Preis 'Trophée du négoce 2021' in der Kategorie 'Design' ausgezeichnet.

2021 investierte die Zehnder Group 21.9 Mio. EUR in Sachanlagen und immaterielle Werte (Vorjahr: 16.7 Mio. EUR). Die Investitionssumme im Segment Europa betrug 20.2 Mio. EUR (Vorjahr: 13.3 Mio. EUR). Im Segment China & Nordamerika wurden 1.7 Mio. EUR (Vorjahr: 3.4 Mio. EUR) investiert. Am deutschen Standort Lahr startete im April der Bau des neuen Schulungs- und Bürogebäudes. Das 'Center of Climate' versteht sich als zukünftiger Kommunikationsmittelpunkt für Kunden und Mitarbeitende sowie als Zentrum für gesundes Raumklima für Zehnder in Deutschland. In Waalwijk (NL) und Reinsdorf (DE) wurden die Kapazitäten der Wärmetauscherproduktion erweitert. In Vaux-Andigny (FR) wurde weiter in die Modernisierung der Heizkörperproduktion investiert. Am holländischen Standort Zwolle wurde die neue Solaranlage auf dem Gebäudedach fertig installiert und im Frühjahr in Betrieb genommen. Die 3564 Solarzellen erzeugen jährlich rund 1400 kWp (Kilowatt-Peak), was dem Verbrauch von 400 Haushalten entspricht.

Im April 2021 schloss die Zehnder Group den Erwerb der Beteiligung von 51% an der chinesischen Zhongshan Fortuneway Environmental Technology Co., Ltd. erfolgreich ab. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Enthalpiewärmetauschern für Feuchte- und Wärmerückgewinnung. Im Oktober erwarb die Zehnder Group 75% der Anteile an der französischen Caladair International SAS. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft energieeffiziente Lüftungen und thermodynamische Systeme, mehrheitlich für kommerzielle Bauten.

Hoher Geldfluss aus Betriebstätigkeit und starke Bilanz

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit betrug in der Berichtsperiode 79.9 Mio. EUR (Vorjahr: 95.3 Mio. EUR). Die Nettoliquidität1 stieg von 96.4 Mio. EUR auf 123.2 Mio. EUR. Das Eigenkapital betrug 362.4 Mio. EUR (Vorjahr: 326.9 Mio. EUR). Dies entspricht einer unverändert hohen Eigenkapitalquote von 66%.

Am 24. März 2021 startete die Zehnder Group ein Aktienrückkaufprogramm zum Zweck der Kapitalherabsetzung. Auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange kauft sie über einen Zeitraum von maximal drei Jahren bis zu 5% der kotierten Namenaktien A zurück. Dies entspricht 487 800 Namenaktien A. Bis Jahresende wurden 79 300 Namenaktien A zu einem Gesamtpreis von 5.6 Mio. EUR zurückgekauft.

Kontinuierliche Dividendenpolitik

Auf Basis des Ergebnisses des Berichtsjahrs 2021 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 7. April 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 1.80 CHF (Vorjahr: 1.25 CHF) je Namenaktie A vor. Die Ausschüttungsquote von 33% liegt im Rahmen der kontinuierlichen Dividendenpolitik der Zehnder Group. Diese sieht vor, 30-50% des konsolidierten Reingewinns auszuzahlen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wird weitergeführt.

Für 2022 akquisitionsbedingt höheres Umsatzwachstum angestrebt

Die Nachfrage nach Systemlösungen für energieeffiziente, gesunde, behagliche und nachhaltige Gebäude dürfte in Zukunft weiter zunehmen. Die Zehnder Group bietet dafür die geeigneten Produkte. Die andauernde Pandemie und weltpolitische Spannungen sorgen jedoch nach wie vor für viele Unsicherheiten. Die Zehnder Group geht davon aus, dass sich die Lage am Markt und in der Herstellungs- und Transportkette im Laufe des Jahres 2022 zunehmend normalisieren wird. Die Visibilität und die Planbarkeit sind aktuell aber immer noch eingeschränkt.

Die Zehnder Group führt die eingeschlagene Strategie - Wachstum für Lüftungen, Ernte für Heizkörper - entschlossen fort. Sie investiert weiter in die Marktbearbeitung, Produktentwicklung, digitale Transformation und in die Produktionskapazitäten. Das Engagement für die Nachhaltigkeit wird verstärkt. Zudem prüft die Gruppe weiter ergänzende Akquisitionen zur Vervollständigung des Technologie- und Produktportfolios, zur Stärkung der Marktposition oder zur Erweiterung der geografischen Präsenz.

Am 18. Februar 2022 unterzeichnete die Zehnder Group den Vertrag zur Akquisition der kanadischen Lüftungsfirma Airia Brands Inc. Der Vollzug erfolgte am 22. Februar 2022. Folglich zielt die Gruppe auch für das Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum über den durchschnittlich pro Jahr angestrebten 5% an. Die EBIT-Marge soll bei 8-10% liegen. Die Steuerquote, die 2021 und 2020 durch die Nutzung von Verlustvorträgen und die Schweizer Steuerreform deutlich niedriger war als in den Vorjahren, wird sich 2022 normalisieren und entsprechend auf den Reingewinn auswirken.

Mittelfristig zielt die Zehnder Group unverändert ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5% an. Die Bandbreite für die angestrebte EBIT-Marge erhöht sie auf 9-11%.

Anhang: Fünf-Jahres-Übersicht 2017-2021

[1] Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2021.

Nächste Termine

Generalversammlung 2022 7. April 2022 Halbjahresbericht 2022 27. Juli 2022 Jahresumsatz 2022 20. Januar 2023 Geschäftsbericht 2022 und Medien-/Analystenkonferenz 2023 1. März 2023 Generalversammlung 2023 23. März 2023

Kontakt

René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com

Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Das weltweit tätige Unternehmen entwickelt und fertigt seine Produkte in 19 eigenen Werken, wovon sich 3 in China und 4 in Nordamerika befinden. Der Vertrieb in mehr als 70 Länder erfolgt über eigene lokale Verkaufsgesellschaften und Vertretungen.

Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern.

Die Zehnder Group hat ihren Hauptsitz seit 1895 in Gränichen (CH), beschäftigt weltweit rund 3500 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 697 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol ZEHN/Valorennummer 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden direkt oder indirekt durch die Familien Zehnder und ihnen nahestehende Personen gehalten.