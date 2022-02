Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wechsel im Verwaltungsrat der Mikron Gruppe



23.02.2022 / 07:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

Biel, 23. Februar 2022, 7.00 Uhr - Eduard Rikli, seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrates, hat die im Organisationsreglement definierte Altersgrenze erreicht und tritt deshalb an der Generalversammlung vom 27. April 2022 nicht mehr zur Wiederwahl an. Ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl wird sich Patrick Kilchmann stellen, der seit 2011 im Verwaltungsrat der Mikron Gruppe engagiert ist. Der Verwaltungsrat der Mikron Gruppe wird der Generalversammlung 2022 die Zuwahl von Alexandra Bendler und von Hans-Christian Schneider beantragen.

Dr.-Ing. Alexandra Bendler verfügt über langjährige industrielle Beratungs- und Führungs-erfahrung in Deutschland und in der Schweiz. Seit 2008 ist sie bei der Autoneum Gruppe (vormals Rieter Automotive), Winterthur, tätig - seit 2019 als Mitglied des Group Executive Board und als Head of Business Group Europe. Hans-Christian Schneider, Mikrotechnik Ingenieur und MBA, verfügt ebenfalls über langjährige Führungserfahrung in einem internationalen industriellen Umfeld und ist seit 2013 CEO der Ammann Gruppe, Langenthal.



Der Verwaltungsrat der Mikron Gruppe bedankt sich bereits heute bei Eduard Rikli, der die Gruppe in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit grossem Einsatz und Weitsicht wesentlich mitgeprägt hat. Ein grosses Dankeschön geht auch an Patrick Kilchmann für sein elfjähriges hohes Engagement zugunsten der Mikron Gruppe.



Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizin-technik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1300 Mitarbeitende.

Mikron Holding AG | Mühlebrücke 2 | 2502 Biel | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com

Abbestellen