Der Raumfahrtkonzern hat Anlegern gestern nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Blick in seine Bücher gewährt. Und es zeigte sich: Im vierten Quartal 2021 verbuchte VIRGIN GALACTIC einen Verlust in Höhe von 0,31 $ je Aktie. Das war weniger als im Vorjahr, als ein Minus von 0,44 $ je Aktie in den Büchern stand. Der Umsatz belief sich im abgelaufenen Quartal auf 141.000 $ nach 0 $ im Vorjahreszeitraum. Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 betrug der Verlust 1,43 $ je Aktie nach einem Minus von 2,94 $ pro Aktie im Vorjahr. Umsatzseitig erwirtschaftete das Unternehmen im abgelaufenen Fiskaljahr 3,29 $.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



