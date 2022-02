DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Wichtige Umsatzkennzahl bei weclapp erreicht neue Höchstmarke

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta005/23.02.2022/07:00) - * Jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) der weclapp SE erstmals über EUR 10 Mio. * Jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) des weclapp-Konzerns über EUR 15 Mio. * Über 7.000 Kunden weltweit nutzen weclapp-Plattformen

Marburg, 23. Februar 2022 - Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), hat im Zuge ihres unverändert starken organischen Wachstums neue Meilensteine passiert. Die annualisierten wiederkehrenden Umsätze (ARR, annual recurring revenue) in der Einzelgesellschaft weclapp SE überstiegen erstmals die Marke von EUR 10 Mio. und zugleich im weclapp-Konzern (weclapp SE einschließlich ihrer Tochtergesellschaften ITscope GmbH und FinanzGeek GmbH) die von EUR 15 Mio. Die Kennzahl ARR ist ein wichtiger Indikator. Sie resultiert aus den bereits erhaltenen Vorauszahlungen von Kunden und beschreibt daher die jeweils aktuelle Basis für das laufende organische Wachstum. Die kontinuierliche Steigerung der wiederkehrenden Umsätze ist ein wesentliches strategisches Geschäftsziel.

Kunden des weclapp-Konzerns erhalten im Rahmen von Langzeitverträgen Zugang zu cloudbasierten, innovativen Lösungen gegen Nutzungsgebühren, die in der Regel im Voraus gezahlt werden (Software-as-a-Service). Die Nutzungsgebühren werden als sogenannter wiederkehrender Umsatz (MRR, monthly recurring revenue) in monatlichen Beträgen ausgewiesen. Zur Berechnung der ARR werden die im aktuellen Monat erzielten wiederkehrenden Umsätze mit zwölf multipliziert. Jeden Monat steigt diese Kennzahl entsprechend dem laufenden Zuwachs an Kunden und Nutzern. Auch hinsichtlich der Zahl der Kunden wurde bereits im vierten Quartal 2021 ein weiterer Meilenstein erreicht: Über 7.000 Kunden in über 30 Ländern weltweit nutzen mittlerweile die cloudbasierten Plattformen des weclapp-Konzerns.

Wiederkehrende Umsätze machen im weclapp-Konzern mehr als 85 % des gesamten Umsatzes aus. Im Übrigen fallen Einmalumsätze hauptsächlich für individuelle Softwareentwicklung und Partner- und Online-Schulungen an.

Ertan Özdil, weclapp-Gründer und CEO, freut sich über den viel versprechenden Start in das neue Geschäftsjahr: "Wir setzen unseren Wachstumskurs dynamisch fort. Die Zahlen sind ein Beleg für die Attraktivität unserer Plattformen und unseres Geschäftsmodells. Es ist quasi unbegrenzt skalierbar und bringt eine hohe Planungssicherheit mit sich. Es ist unser Ziel, die weclapp-Plattformen zu den beliebtesten Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen zu machen - in Deutschland und international."

Die von weclapp entwickelten und in Deutschland und der Schweiz gehosteten Cloud-Plattformen ermöglichen es insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Kerngeschäftsprozesse mit einem Login, einer Benutzeroberfläche und einer Plattform zu verwalten, basierend auf modernster Technologie und zu einem günstigen Preis. Dies ermöglicht es den Kunden, ihre Rentabilität und Effizienz zu verbessern.

Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1645596000301 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)