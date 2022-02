Aktientrend in 2022: Der neue Hype um Metaverse- und Gaming-Aktien

Anzeige / Werbung

So wird die Zukunft in der Metaverse und Gaming-Industrie aussehen wird

Liebe Leserinnen und Leser,

Das Problem mit den Telekommunikationsanbietern ist, dass sie früher die Könige waren, aber sie haben den größten Teil des Unterhaltungssektors verloren. Sie haben Musik an Spotify verloren, sie haben Musik an Apple verloren oder Filme an Netflix. Sie haben sogar Sprach- und Konferenzfunktionen an WhatsApp, Google und alle anderen verloren.

Telekommunikationsunternehmen müssen wieder zurück in die Boote, die eine satte Rendite versprechen und damit eine hohe Dividende für die Aktionäre. Doch wie kommen die Telekommunikationsunternehmen wieder zurück ins Geschäft?

Swarmio Media (WKN: A3C8LW | ISIN: CA87000A1049), ein kleines Start-up mit einem CEO der über 20 Jahre Berufserfahrung bei einem großen Telekommunikationskonzern verfügt, hat die Lösung wie sich die großen globalen Konzerne ein Stück vom Kuchen zurückholen können!

Im weltweiten Videospielemarkt ist nicht nur wegen dem neuen Trend Metaverse die Hölle los.

Die Umsätze mit Videospielen übertreffen die Musik- und Filmbranche:

Deshalb hat Microsoft (X-Box) sich vor wenigen Wochen für 70 Mrd. US$ den Videospieleverlag Activision einverleibt.

Nur eine Woche später legte der Konkurrent Sony (Playstation) nach, mit der Übernahme von Bungie für 3,6 Mrd. US$.

Jeder will etwas von dem Milliardenmarkt abbekommen

Aufholpotenziale sehen Experten vor allem bei Telekomanbietern wie der Deutsche Telekom.

Facebook hat sich zudem in Meta Plattforms umbenannt, weil man vom Megatrend der Virtual Reality und Metaverse profitieren möchte.

Eine Schlüsseltechnologie könnte jetzt aus dem Hause von Swarmio Media (WKN: A3C8LW | ISIN: CA87000A1049) stammen.

Swarmio Media bietet Netzbetreibern für Mobilfunk und Festnetz eine schlüsselfertige Gaming-Plattform für ihre Kunden und beteiligt die Konzerne an den sprudelnden Einnahmen der Videospiel-Branche.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Telekommunikationsunternehmen wollen diese neuen Dienste ebenfalls zugänglich machen und mit Hilfe von Anwendungen wie Videospielen ihren durchschnittlichen Umsatz pro Kunde signifikant erhöhen, um sich ihren Anteil am 200 Milliarden US-Dollar schweren Videospielemarkt zu sichern.



So setzen die weltweit führenden Telekommunikations-Anbieter auf neue Branchenlösungen…

SWARMIO MEDIA (CSE: SWRM)

WKN: A3C8LW | ISIN: CA87000A1049

Toronto 0,25 CA$ | Frankfurt 0,135€

… in Form dieser frisch patentierte Gaming-Plattform

Swarmio gab vor Kurzem in einer Pressemeldung bekannt, dass man für seine Esports-Plattform, die Telekommunikationsbetreibern ("Telcos") und Spiele-Publishern hilft, neue Videospieler zu gewinnen und zu monetarisieren" dass es ein in den USA gültiges Patent (US 11,063,881 B1) für seine proprietäre Latenz-optimierte Edge-Computing (LEC)-Technologie erhalten hat.

Die patentierte LEC-Technologie von Swarmio reduziert die Latenzzeit, die zur Verzögerung beim Spielen führt und schafft so gleiche Voraussetzungen für alle Beteiligten.

Es ist eine Herausforderung, mit dem Spieler auf der ganzen Welt heute konfrontiert sind.

Die Nichteinhaltung der Schwellenwerte für die Spiele-Latenzzeit ist einer der Hauptgründe dafür warum Kunden bei Telekommunikationsunternehmen ihren Anbieter wechseln.

Eine Basis-Technologie für das Metaverse und VR?

Edge Computing wird als die kommende Lösung für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation gesehen. Vor allem für die Virtual Reality, Augmented Reality, IoT, autonome Fahrzeuge oder Smart Cities.



Damit möchte Swarmio den Aufbau des Metaverse von Anfang an begleiten und ein Teil des neuen Universum im Internet werden, auf das Mark Zuckerberg und Facebook seine gesamte Existenz wettet!

So betont Swarmio Media:

LEC könnte eine zentrale Rolle innerhalb des Metaversums spielen - einer dauerhaften, virtuellen Online- und 3D-Umgebung, auf die Benutzer über Computer- und Smartphones zugreifen können

Die patentierte Technologielösung, ist das Fundament für die Ember-Gaming-Plattform des Unternehmens und begeistert Konzernchefs von weltweit führenden Telcos.

Ember soll großen Telekommunikationskunden ermöglichen, Gaming-Abonnenten zu gewinnen oder zu halten sowie neue Gaming-Einnahmequellen zu erschließen.

Das Unternehmen ist dadurch in der Lage, einen globalen Markenwert aufzubauen und Spielerdaten über internationale Gaming-Communities hinweg zu sammeln.

Das Marktpotenzial ist gigantisch und wird auf über eine Milliarde Spieler geschätzt

im globalen UNTERHALTUNGSMARKT von der GENERATION Z und den MILLENNIALS kommt:

Heute erleben wir weltweit die GRÖSSTE BEVÖLKERUNGSGRUPPE, die ihre meiste Zeit mit ihren Mobiltelefonen verbringt.

Fast 90 % dieser Generation spielt VIDEOSPIELE.

87 % der Generation Z, die nach 1997 geborenen Post-Millennials spielen sogar täglich oder wöchentlich.

52 % aller Videospieler haben mindestens einen GAMING-SERVICE abonniert und zahlen dafür monatliche Beiträge.





SWARMIO MEDIA (CSE: SWRM)

WKN: A3C8LW | ISIN: CA87000A1049

Das Unternehmen hat über 1 MILLIARDE SPIELER in den wachstumsstärksten Regionen Asiens und im Nahen Osten im Visier:

Dort setzen die führenden Telekommunikationsunternehmen heute bereits die Ember Plattform von Swarmio ein.

Millionen Kunden warten auf die E-Gaming Plattform von Swarmio Media

Die 8 Millionen Kunden von SLS Mobitel in Sri Lanka können ab nun Swarmio-Videospiel-Plattform nutzen.

Mobitel gibt es außer in Sri Lanka auch noch in Dänemark, Georgien, Irak, Slowenien…

Darum überrascht es nicht, dass sich schon mehr als 10 weitere Telcos längst in der VERTRIEBS-PIPELINE befinden.

Weitere Vertragsabschlüsse sind also schon vorprogrammiert und sollten den Börsenkurs, der sich kurz nach dem Börsengang noch am Start befindet, deutlich beflügeln.

Geniales Geschäftsmodell sorgt mit strömenden Einnahmen für sprudelnde Renditen bei Aktionären

Swarmio erhält im Schnitt zwischen 40-80% Umsatzanteil von den Gaming-Plattformen der Telco-Anbieter.

Mit einer Reichweite von aktuell mehr als 20 Millionen Nutzern, dürfte man vor einer starken Umsatz- und Ertragsentwicklung stehen.

Jedenfalls besitzt die Aktie bei einer Bewertung von 32 Mio. CA$ Börsenwert noch reichlich Kurspotenzial.

Ihr

Tenbagger-Team

DISCLAIMER

Interessenkonflikt

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Goldman Global Research Ltd ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder.

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Swarmio Media wurden Verfasser, Herausgeber und Vermittler entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Bitte den vollständigen Haftungsausschluss & Interessenkonflikte beachten.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Goldman Global Research Ltd



71-75, Shelton Street, Covent Garden

London, WC2H 9JQ

UNITED KINGDOM



Kontakt:

Telefon: +44 20 7193 4992

E-Mail: info@goldman-research.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 13656779

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Lidia Glinskaya

Verfasser des Artikels: Tenbagger*

*Pseudonym (Richtiger Name ist dem Herausgeber bekannt)

Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: US5949181045,US8356993076,US8740541094,US00507V1098,CA87000A1049