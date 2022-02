Ein fieser Bot treibt aktuell auf Spotify sein Unwesen. Er trägt den Namen Ashley und zerstört Playlists. Immer mehr Nutzer beschweren sich in den sozialen Netzen darüber, dass ihre öffentlichen Playlists, die es Spotify-Nutzern und ihren Freunden ermöglichen, gemeinsam Lieder in Echtzeit zusammenzustellen, sabotiert werden. Der Grund dafür sind Bots, die sich als normale Nutzer ausgeben und die Kontrolle über die Wiedergabelisten übernehmen. Dabei taucht vor allem ein Name immer wieder auf: "Ashley...

Den vollständigen Artikel lesen ...