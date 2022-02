Nach der Aufholjagd des DAX am Vortag ausgehend vom tiefsten Stand seit März 2021dürfte sich der deutsche Leitindex am Mittwoch weiter stabilisieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra mit plus 0,5 Prozent auf 14.766 Punkte.Die Ukraine-Krise mit Russland bleibt das bestimmende Thema. Mit einem Paket von Strafen reagierten inzwischen die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten ...

