The following instruments on XETRA do have their first trading 23.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.02.2022Aktien1 BMG2233G2014 CMBC Capital Holdings Ltd.2 US65473P1214 NISOURCE Inc. Corp.Unit A3 US7083262029 Pennon Group PLC ADR4 US87807D1037 TC BioPharm (Holdings) PLC ADR5 US78460A1060 Snam S.p.A. ADRAnleihen/ETF1 XS2419123612 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)2 XS2435594135 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 NO0010996390 Norwegian Air Shuttle ASA4 XS2448001813 Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]5 DE000DD5AZE9 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 AT0000A2VB39 Erste Group Bank AG7 FR0014008PC1 BPCE S.A.8 XS2449929194 DekaBank Deutsche Girozentrale9 DE000A3MQQV5 Deutsche Börse AG10 DE000A3MP7J5 Kreditanstalt für Wiederaufbau11 XS2009857884 REDSUN Properties Group Ltd.12 XS2328508846 REDSUN Properties Group Ltd.13 XS2431946529 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd.14 US91282CEB37 United States of America15 US91282CEC10 United States of America16 US91282CEA53 United States of America17 FR0014008PK4 BPCE S.A.18 DE000HLB4140 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB7002 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB70Z5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB70U6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE00BKPSPT20 First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF