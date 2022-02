DGAP-News: Centurion International AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Centurion International AG ist Lead Transaction Advisor für grünes Wasserstoffprojekt zwischen der Republik Niger und der Emerging Energy Corporation



23.02.2022 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Centurion International AG ist Lead Transaction Advisor für grünes Wasserstoffprojekt zwischen der Republik Niger und der Emerging Energy Corporation Frankfurt am Main, 23. Februar 2022 Die Centurion International AG ("CIAG", WKN: A2YN5X / ISIN: DE000A2YN5X9), eine schnell wachsende panafrikanische Dienstleistungsgruppe, die in der Beratung zwischen Deutschland und dem afrikanischen Kontinent tätig ist, gibt ihr Engagement als Lead Transaction Advisor für ein Wasserstoffprojekt zwischen der Republik Niger und der in Frankfurt ansässigen Emerging Energy Corporation AG (www.emenergycorp.com) bekannt. Die Transaktion umfasst unter anderem die Identifizierung und Entwicklung kommerzieller grüner Wasserstoffprojekte in Niger, um das Land zu einem wirtschaftlichen "Hub" der grünen Wasserstoffproduktion in der Region zu machen. Grüner Wasserstoff aus Niger ist eine wichtige Triebkraft, um die Dekarbonisierung von Industrien zu beschleunigen und zur Elektrifizierung von Prozessen beizutragen, da er aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird und zudem eine wettbewerbsfähigere und dezentralisierte Dynamik erzeugt, indem verschiedene Marktsegmente miteinander verbunden werden. "Wir bei Centurion sind der festen Überzeugung, dass Wasserstoff für den afrikanischen und europäischen Energiesektor einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Wir freuen uns, diesen wichtigen Vertrag zwischen der Republik Niger und der Emerging Energy Corporation unterstützen zu dürfen. Es ist ein großer Schritt zur Stärkung der deutsch-afrikanischen Geschäftsbeziehungen", so NJ Martin Ayuk, Vorstandsvorsitzender der CIAG. "Diese Partnerschaft ist eine große Chance für Niger, mehr ausländische Investoren anzuziehen und zudem ein Anstoß für andere deutsche Unternehmen, um neue Geschäftsmöglichkeiten in Afrika zu erkunden", so Ayuk. Über CIAG Die CIAG ist ein panafrikanischer Dienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Notierung an der Düsseldorfer Börse. CIAG bietet Geschäftsberatung zwischen Deutschland und dem afrikanischen Kontinent an, wie z.B. Markteintritts- und panafrikanische Expansionsstrategien für Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor, mit einem Schwerpunkt auf der afrikanischen Energiewirtschaft. www.centurion-international.de Ansprechpartner für IR- und Medienanfragen: Centurion International AG Julius Moerder, Investor Relations Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main T: +49 69 153 294 410 ir@centurion-international.de

23.02.2022

