Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch wurde für Großbritannien die aktuelle Inflationsrate bekannt gegeben, so James Ashley, Leiter Marktstrategie EMEA und Asien bei Goldman Sachs Asset Management.Das Ergebnis: Mit 5,5 Prozent liege die Inflation so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Nachricht reihe sich ein in die aktuellen Inflationsraten in den USA und der Eurozone: In den USA liege der zuletzt bekannt gegebene Wert bei 7,5 Prozent und damit auf einem 40-Jahres-Hoch, in der Eurozone bei 5,5 Prozent. In einem solchen Umfeld steigender Preise würden aktiv gemanagte Aktien und multisektorale Anleihen Anlegern je nach Risiko-Rendite-Profil potenzielle Möglichkeiten bieten. ...

