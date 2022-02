Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise sind die Öl- und Gasnotierungen gestiegen und so haben die inflationären Risiken zuletzt zugenommen, so die Analysten der Helaba.Die Verunsicherung bezüglich der weiteren Entwicklungen sei aber sehr hoch. Ein guter Teil der jüngsten Ölpreisanstiege dürfte dabei einer erhöhten Risikoprämie geschuldet sein. Diese könnte sich schnell wieder zurückbilden, wenn es nach der aktuellen Zuspitzung der Lage in der Ukraine zur Entspannung kommen würde. Deutliche Anzeichen dafür gebe es allerdings nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...