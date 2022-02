PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im Februar deutlich aufgehellt. Der entsprechende Indikator stieg gegenüber Januar um fünf Punkte auf 112 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 108 Zähler gerechnet.

Besonders deutlich hellte sich die Stimmung unter Dienstleistern auf. Auch im Einzelhandel und am Bau stiegen die Indikatoren an. In der Industrie trübte sich die Stimmung dagegen leicht ein. Mit 112 Punkten liegt der Gesamtindikator deutlich über seinem längeren Durchschnitt von 100 Punkten./bgf/la/stk