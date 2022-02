Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Nicht an der Erholung der großen europäischen Börsen teilnehmen konnte der ATX, für das heimische Börsenbarometer ging es um 1,7% nach unten, allerdings konnten auch hier im Tagesverlauf die starken Rückschläge zur Eröffnung etwas eingedämmt werden. Natürlich war die Eskalation im Ukraine-Konflikt auch in Wien das Hauptthema, allerdings liess die nach wie vor bestehende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung auch etwas Optimismus aufkommen, auch den möglichen Sanktionen könnte ein Erfolg beschieden sein. Die EU-Kommission hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unerwartet weitreichende Maßnahmen gegen Russland vorgeschlagen, ein am Dienstag den Mitgliedstaaten ...

