DJ Global Trends International Group Limited: AutoFull Sanrio Gaming-Stuhl in Deutschland eingeführt!

DGAP-Media / 2022-08-16 / 13:15 CET/CEST

AutoFull Sanrio Gaming-Stuhl in Deutschland eingeführt!

Um mehr Menschen in die Welt der Träume zu bringen, hat AutoFull besondere Gaming-Stühle der Sanrio-Serie auf den Markt gebracht, die den Fans von Großohr-Hund Cinnamoroll und Hello Kitty einen wunderbaren Platz zur Ruhe bieten.

Der weiße Körper von Cinnamoroll, welcher auf einer fernen Wolke geboren wurde, ist einer weichen, weißen Wolke nachempfunden und ist voller heilender Kraft. Inspiriert davon verwendet AutoFull Das Weiß der Wolken als die Hauptfarbe des AutoFull und Cinnamoroll's Gaming-Stuhls. Mit zusätzlicher frischer hellblauer Farbe fühlt es sich wie eine romantische Begegnung mit Cinnamoroll in seiner Heimatstadt an.

Das Hüftkissen hat die Form einer weißen, weichen Wolke, die sich angenehm in Ihren Armen halten lässt und die einem die Wärme und Heilung des Himmels bringt. Außerdem ist die Rückseite des maßgeschneiderten Gaming-Stuhls von Cinnamoroll mit einer niedlichen, wolkenförmigen Aufbewahrungstasche ausgestattet, in der Sie kleinere Dinge verstauen können.

Oben auf dem Stuhl befindet sich eine Cinnamoroll Puppe. Das aufwändige Design des Cinnamorolls auf der Rückseite der Stuhllehne besteht aus 160.000 Stichen feinster Flanellstickerei mit mehreren Schichten und 3D-Effekt. Die Details sind tadellos. Auf der Vorderseite befindet sich der Kopf von Cinnamoroll mit großen Ohren und auf der Rückseite sein Schwanz, sodass Sie denken, Cinnamoroll wäre echt.

Der AutoFull Hello Kitty Gaming-Stuhl verwendet Pink als Hauptfarbe, sodass Sie in die Welt von Hello Kitty eintauchen können. Mit dem umweltfreundlichen, schmutzabweisenden Leder von Amway lassen sich außerdem Flecken leicht entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Öffnen Sie Google und Amazon und suchen Sie nach [AutoFull Cinnamoroll Gaming-Stuhl] und [AutoFull Hello Kitty Gaming-Stuhl] . Tauchen Sie ein in das Abenteuer des Gaming-Reichs zusammen mit AutoFull Cinnamoroll Gaming-Stuhl und AutoFull Hello Kitty Gaming-Stuhl!

Cinnamoroll

Shopify:https://bit.ly/3ddzBOB

Amazon:https://amzn.to/3A5ypG7

Hello Kitty

Shopify:https://bit.ly/3vLze46

Amazon:https://amzn.to/3Qt0AUI

Weitere Informationen zum AutoFull Gaming Chair finden Sie auf unserem offiziellen Social-Media-Account

Instagram: autofull_official

https://www.instagram.com/autofull_official/

Twitter: AutoFull Gaming Chair

https://twitter.com/AutoFullGlobal

Youtube: AutoFull Gaming Chair

https://www.youtube.com/channel/UCVbAk1Cl9hxpfsIstbNwslg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Global Trends International Group Limited Schlagwort(e): Internet&Multimedia

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Global Trends International Group Limited Room 8, 11/F WANG FAI INSDUTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET SAN PO KONG, KOWLOON Hongkong Internet: https://www.globaltrendsusa.com/ EQS News ID: 1421571 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=9edb5d6f72ced96cb880a4e6261f45f9

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1421571&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2022 07:15 ET (11:15 GMT)