Die Geely-Marke Lotus will ihre Technologiesparte Lotus Technology in den nächsten zwölf bis 24 Monaten an die Börse bringen, um Kapital für ihre Elektro-Offensive zu sammeln. Ob der Börsengang in Asien, London oder New York vollzogen wird, ist noch nicht entschieden - auch die Art des Börsengangs ist noch offen. Bevorzugt wird laut einem Bericht von "Autocar" ein konventioneller Börsengang statt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...