Der DAX setzt am Mittwoch seinen am Dienstag eingeschlagenen Erholungskurs fort und überspringt nur Minuten nach Handelsbeginn die wichtige Marke bei 14.820. Offensichtlich hatten viele Investoren Cash aufgebaut und die deutlich niedrigeren Kurse jetzt zum Einstieg genutzt.Es heißt, dass ein Teil der Investoren schon vor dem jüngsten Einbruch abgesichert war, weil sich in den USA eine massive Zinswende abzeichnete. Diese professionellen Anleger nutzen jetzt das niedrigere Kursniveau, um Absicherungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...