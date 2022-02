Wien (ots) -Die procon Unternehmensberatung GmbH ist nun Teil der T&O Group, um auch in Zukunft nachhaltige Erfolge sicherzustellen."Unsere Wege haben sich bereits öfter getroffen und wir haben festgestellt, dass uns fachlich und menschlich viel verbindet."Mit diesem Gedanken haben Dr. Karl Wagner und Dr. Roman Käfer von procon mit Marek Borgstedt von T&O Unternehmensberatung die Idee eines gemeinsamen Unternehmens entwickelt. Nachdem procon seit 1996 in Österreich als Unternehmensberatung für verschiedene Managementsysteme tätig war, ist sie nun seit Jänner 2022 mit T&O Industrial Excellence, T&O Mobility Maintenance und GEPRO unter dem Dach der T&O Group zu einem Unternehmen geworden.Dabei bleibt procon an ihrem Standort in Wien erhalten und bietet weiterhin die gewohnten Leistungen für ihre Kund*innen und Partner*innen an. Die Schwerpunkte auf Unternehmensberatung, Managementberatung und Training bleiben weiterhin erhalten. Durch die Zusammenarbeit unter der T&O Group ergeben sich außerdem neue Synergien, besonders in den Bereichen Industrie, Layout- und Logistikplanung sowie Performance.Mit T&O geht procon die Partnerschaft mit einem exzellenten Unternehmen ein, das mittlerweile 3 aufeinanderfolgende Auszeichnungen als TOP Consultant sowie als TOP Arbeitgeber Mittelstand für sich gewinnen konnte.Die T&O Group umfasst damit ca. 60 Mitarbeiter*innen im gesamten DACH-Raum und kann auf über 80 Jahre Unternehmenserfahrung bauen. Das gibt Sicherheit in der Kapazitätsbereitstellung für Kund*innen und bringt Stabilität in möglichen Krisen. Damit wird die bestmögliche Betreuung von Kund*innen und Partner*innen weiterhin sichergestellt.Newsletter Zum Newsletter anmelden (https://www.procon.at/newsletter/)Pressekontakt:Fanny Abrariprocon Unternehmensberatung GmbHHeiligenstädter Straße 31, Stiege 3, Top 401A-1190 WienTel.: +43 (1) 367 91 91-0E-Mail: marketing@procon.atWeb: procon.atOriginal-Content von: procon Unternehmensberatung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161588/5154103