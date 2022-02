Russland schafft Fakten: Zum Entsetzten vieler hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk anerkannt, und wenig später von ihm so benannte "Friedenstruppen" in die ukrainischen Regionen entsandt. Nach eilig zusammenberufenen Krisensitzungen sind nun erste Sanktionen verhängt - doch weshalb diese Russland vielleicht nur wenig tangieren, das geht aus einer neuen Handelskontor-Infografik hervor. So ist es um die russischen Finanzen längst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...