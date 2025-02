Bitcoin als strategische Reserve: Immer mehr Staaten setzen auf Kryptowährungen

Der Trend ist unübersehbar: Während Bitcoin früher von vielen Regierungen belächelt wurde, entwickelt sich die Kryptowährung zunehmend zu einer strategischen Reserve für Staaten weltweit. Bhutan und El Salvador haben bereits den Anfang gemacht, und mittlerweile arbeiten 15 Staaten an ähnlichen Plänen - unabhängig von Kontinent und makroökonomischen Rahmenbedingungen.

Warum Bitcoin für Regierungen attraktiv ist

Bitcoin bietet als dezentrale Währung einzigartige Eigenschaften, die es für Regierungen besonders interessant machen. Die Kryptowährung ist in ihrer Menge begrenzt, kann nicht beliebig vervielfältigt werden und wird von keiner einzelnen Instanz kontrolliert. Wer Bitcoin besitzt, profitiert automatisch von dessen Knappheit.

Der aktuelle Kurs schwankt zwischen 90.000 und 110.000 US-Dollar, wobei die Nachfrage von institutionellen Investoren weiter steigt. Allein im Januar 2025 haben ETFs und MicroStrategy rund 79.000 Bitcoin aufgekauft - das Sechsfache der im gleichen Zeitraum neu geschürften Coins.

