Ungeachtet der steigenden Kriegsgefahr in Europa bleibt das Makrobild weiterhin positiv. In den USA überraschten die Einzelhandelsumsätze im Januar (+3,8 Prozent) mit einem Anstieg, der deutlich über den Erwartungen lag und die negative Entwicklung vom Dezember mehr als kompensieren konnte. Ein nicht ganz so freundliches Bild zeichneten hingegen die regionalen Einkaufsmanagerindizes in den USA: Der Empire State Index konnte zwar von -0,7 auf 3,1 Punkte zulegen. Allerdings fiel der Anstieg schwächer aus als erwartet. Und der Philly Fed Index gab ...

