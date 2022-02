An mehreren Flughäfen in Deutschland haben sich am Mittwoch "Klimaaktivisten" auf Zufahrtswegen angeklebt. Am Münchner Flughafen zählte die Polizei fünf Aktivisten der Gruppierung "Aufstand der letzten Generation". Sie blockierten damit am Mittwochmorgen auf einem Zebrastreifen eine Zufahrtsstraße z...

Den vollständigen Artikel lesen ...