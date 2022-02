Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist nach wie vor das größte Problem für die Rentenmärkte, denn die Teuerung lag seit Januar sowohl in Europa als auch in den USA erneut über den Erwartungen: jenseits des Atlantiks bei 7,5% und in der Eurozone bei 5,1%, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM. ...

