Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in England ist auf dem Weg der Besserung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die jüngsten Daten würden ein reges Konsumverhalten zeigen und auch der Arbeitsmarkt sei auf dem Weg der Erholung. Die Wachstumsprognosen für 2022 lägen im Mittel bei rund 4%. Sorge bereite der Notenbank die steigende Inflation. Im Januar habe der Wert bei 5,5% gelegen. Die Kerninflation liege (ohne Energie und Nahrungsmittel) bei 4,4%. Die Bank of England (Notenbank) habe den Leitzins in den letzten Monaten in zwei Schritten auf 0,50% angehoben. Die nächste Zinsentscheidung werde am 17.03.2022 getroffen. ...

