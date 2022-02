Nachdem die Annahmequote des Fusionsangebots von Adtran an die Aktionäre von Adva Optical Ende Januar 2022 das erforderliche Niveau überschritten hat, hat die Aktie des von Adva Optical einen Kurssprung gemacht und sich der seither anhaltenden deutlichen Marktschwäche komplett entzogen. Das neue Unternehmen ist im Bereich optischer Übertragungstechnik aussichtsreich positioniert und die Aktie weiter attraktiv.Die Erleichterung war an der Börse deutlich zu spüren, als Adva Optical (DE000A3MQBT1) am 28.01.2022 mitteilte, dass die Mindestannahme-Quote ...

