Im Zuge der deprimierenden Stimmung an den Märkten geriet Nel ASA am Montag schwer unter die Räder. Zeitweise wertete das Papier im zweistelligen Prozentbereich ab und fiel bis auf 1,10 Euro im Tief herab. Rein charttechnisch sprach hier schon alles für den nächsten Kurscrash.Eben diesen wollen die Käufer aber nicht einfach kampflos hinnehmen. Im gestrigen Handel meldeten die sich noch einmal mit allem Nachdruck bei der Aktie von Nel ASA (NO0010081235) zurück. Am frühen Nachmittag konnte der Kurs bis auf 1,23 Euro verbesser werden. Dieses Niveau ...

