Erster Einsatz für Roboter-Hund "Herbie": In der Essener Innenstadt ist ein ein kompletter Wohnblock ausgebrannt. Wegen der akuten Einsturzgefahr des Gebäudes setzt die Polizei nun auf den Roboter. Rund 24 Stunden kämpften die Feuerwehrleute in Essen gegen die Flammen, die sich am frühen Montagmorgen von einem Balkon aus über einen gesamten Wohnblock verbreitet hatten. Dabei wurden 35 Wohnungen komplett zerstört, 128 Menschen verloren ihr Zuhause. Glücklicherweise wurden nur drei von ihnen verletzt und mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Nachdem die Feuerwehr ihren ...

