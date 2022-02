Uniper meldet Jahresverlust von 4,1 Milliarden Euro - Russland-Konflikt belastet

Werbung



Aufgrund von gestiegenen Energiepreisen kann Uniper seine Gewinne deutlich steigern. Dennoch machen die Düsseldorfer Verluste. Außerdem: Das Webinar "Daily Trading Special" nimmt das aktuelle Marktumfeld unter die Lupe.



Am Mittwochmorgen legte der Energiekonzern mit Sitz in Düsseldorf seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 vor. Das EBIT stieg im Vorjahresvergleich um 19% auf 1,2 Milliarden Euro. Der Verlust belief sich auf 4,1 Milliarden Euro. Grund dafür sind die erhöhten Sicherungsleistungen, die der Konzern aufgrund von stark gestiegenen Strom- und Gaspreisen hinterlegen musste. Das künftige Geschäft könnte von dem Streit um die Pipeline Nord Stream 2 belastet werden. Uniper ist Finanzpartner bei dem Projekt.



Im Lichte der aktuellen geld- und geopolitischen Unsicherheiten sowie im Kontext eines nervösen Marktumfeldes ist es umso wichtiger Trends zu erkennen, um diese für die persönliche Anlagestrategie zu nutzen. In unserem heutigen Webinar nehmen wir aktuelle Marktentwicklungen unter die Lupe. Jörg Scherer, unserer Leiter der Technischen Analyse, wirft einen Blick auf die Aktien-, Gold- und Zinsmärkte. Wie ist die aktuelle Situation aus charttechnischer Sicht zu beurteilen? Welche Handelsstrategien oder -ideen können Sie daraus ableiten?

Unser Produktexperte Julius Weiß ergänzt das Webinar mit einem Blick in die Derivatewelt und erklärt, wie Sie mit Hebelprodukten auf Gold und Zinswerte setzen kann. Los geht es um 18.30 Uhr.



